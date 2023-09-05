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Представлен портативный компьютер Minisforum HX77G с видеокартой Radeon RX 6600M
Модель на процессоре Ryzen 7 7735H по цене $639

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Компания Minisforum представляет свой очередной портативный компьютер, на этот раз для геймеров. HX99G прежде работал на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с архитектурой Zen3. Теперь он предлагается на другом чипе, немного подешевев. Речь идёт о чипе 7735HS с номинальной частотой 3,2 ГГц и частотой в разгоне 4,75 ГГц.

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Вместе с дискретной видеокартой Radeon RX 6600M этот процессор обеспечивает достаточно высокий уровень производительности. Пусть он и не лучшим образом подходит для разрешения 4K, на более низких значениях этот компьютер способен справиться с любой современной игрой.

Применяется система охлаждения с двумя вентиляторами и жидким металлом. Стоимость составляет $639 за базовую версию. Вариант с объёмом памяти DDR5-4800 32 ГБ и накопителем вместимостью 512 ГБ стоит $779, пишет Videocardz.

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#компьютеры #minisforum
Источник: videocardz.com
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