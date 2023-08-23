Ставка здесь делается на искусственный интеллект

Известная своими портативными компьютерами компания Minisforum на этот раз собралась представить планшет. Это должен быть планшет два в одном на Windows на следующем поколении чипов AMD Ryzen APU и с акцентом на функциональность искусственного интеллекта.

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На этой неделе компания провела мероприятие, где представила ряд новых портативных компьютеров. Однако, планшет может быть интереснее, поскольку Windows-планшетов в продаже сейчас не так много. Это устройство даст доступ к приложениям и инструментам разработки, таким как Office 365 Copilot, Azure OpenAI, Azure AI Studio, Azure AI Content Safety и Microsoft Fabric.

В комплект поставки войдёт стилус, который будет крепиться к планшету магнитом. Также здесь есть портативная клавиатура, которая превращает планшет в аналог ноутбука. Высокий уровень производительности должно дать новое поколение чипов AMD.

Появление планшета в продаже ожидается в первом квартале будущего года. Также в следующем году выходят процессоры Ryzen 8000 Strix. Можно надеяться узнать дополнительные сведения о планшете в начале года на выставке потребительской электроники CES 2024, пишет wccftech.