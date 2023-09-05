Аппарат с экраном 6,5 дюйма предлагается в Китае

Во вторник в Китае был представлен смартфон Motorola G54 в начальной ценовой категории. Устройство получило отделку из искусственной кожи и алюминиевый отсек камеры на обратной стороне. Весит аппарат 179,7 г, толщина корпуса у него составляет 8,04 мм. Установлена панель IPS LCD IPS 6,5 дюйма Full HD+ c соотношением сторон 20:9, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. В вырезе по центру располагается камера 16 Мп.

Используется достаточно скромный чип MediaTek Dimensity 7020, 8 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Сзади располагается главная камера 50 Мп с оптической стабилизацией. Рядом можно увидеть сверхширокоугольную камеру 8 Мп.

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Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки всего 15 Вт. Устройство работает на Android 13, поддерживает карты nano-SIM и у него есть сканер отпечатков сбоку.

Предлагаются зелёный и синий цветовые варианты по цене около $150, сообщает Gizmochina.