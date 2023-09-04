Компания Motorola выпустила Moto G84 — среднебюджетный смартфон в модном цвете Viva Magenta

Motorola недавно внесла яркое разнообразие в среднебюджетный сегмент мобильных телефонов, представив новый смартфон Moto G84 в оттенке Viva Magenta — цвете 2023 года по версии института Pantone.

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Новинка подчеркивает актуальность модных тенденций, сочетая яркий дизайн и высокую производительность.Смартфон обладает стильным дизайном: заднее стекло и боковые рамки окрашены в ярко-красный цвет Viva Magenta, а на нижней части корпуса размещен логотип Pantone.

Тем не менее, Motorola не остановилась на одном лишь трендовом цвете, добавив также варианты Marshmallow Blue и Midnight Blue.Moto G84 может похвастаться 6,55-дюймовым pOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью в 1300 нит.

Под капотом устройства - процессор Snapdragon 695, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.Фотографы оценят основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольную камеру на 8 Мп.

Фронтальная камера на 16 Мп позволит создавать яркие и четкие селфи.Смартфон также поддерживает сети пятого поколения (5G), имеет два микрофона, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

Moto G84 станет доступен для покупки на индийском рынке 8 сентября по цене 241 доллара. Жители России, вероятно, смогут приобрести смартфон позже и через неофициальные каналы продаж.



