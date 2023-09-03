Глобальный выход смартфона ожидается уже 16 сентября

Ходили слухи, что серия Xiaomi 13T будет запущена 1 сентября, но, похоже, что придется подождать еще немного. При этом инсайдер Парас Гуглани опубликовал полные спецификации Xiaomi 13T Pro, а также сообщил, что глобальный запуск, скорее всего, произойдет 16 сентября. Инсайдер также поделился несколькими изображениями устройства.

Согласно опубликованным техническим характеристикам, смартфон Xiaom 13T Pro оснащен процессором Dimensity 9200. Он предлагает выбор между 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и различными вариантами хранения, включая 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Пользователям будет предложено два варианта цвета: Classic Black с прочной стеклянной задней панелью и Light Blue с текстурой, напоминающей кожу.

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Устройство может похвастаться отличным OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и плавным ШИМ-регулированием с частотой 2880 Гц. Кроме того дисплей будет поддерживать HDR 10+.

Любители фотографии оценят камеры, которые включают основной датчик Sony IMX707 разрешением 50 МП (f/1,9) с оптической стабилизацией изображения (OIS), сверхширокоугольный объектив Omnivision OV138 на 13 МП с диафрагмой f/2,2 и телеобъектив с датчиком Omnivision разрешением 50 МП. Селфи-камера представлена датчиком Sony IMX596 разрешением 20 Мп.

Xiaom 13T Pro имеет сертификат IP68, обеспечивающий надежную защиту от воды и пыли. За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.