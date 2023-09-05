Бюджетное устройство с основной камерой 50 Мп и поддержкой 5G

Во вторник состоялся анонс смартфона ZTE Axon 50 Lite, который стал вторым в этой серии после выпущенного в Китае в этом году Axon 50 Ultra. Новое устройство относится к средней ценовой категории и обладает экраном IPS LCD размером 6,6 дюйма с разрешением 2408 x 1080 и соотношением сторон 20:9. Работает аппарат на системе Android 13 с программной оболочкой MyOS. Его размеры составляют 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.

Впереди находится камера с разрешением 8 Мп. Сзади располагается основная камера 50 Мп с апертурой f/1,8, камеры глубины 2 Мп и макро с таким же разрешением.

реклама

Устройство работает на неназваном 8-ядерном процессоре с частотой 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, ещё 10 ГБ приносит виртуальная память. Объём хранилища составляет 256 ГБ. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 22,5 Вт. Среди других характеристик можно назвать поддержку двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, сканер отпечатков сбоку и разъём для наушников.

Axon 50 Lite пока представлен в Мексике по цене около $250 в зелёном, чёрном и фиолетовом цветовых вариантах, пишет Gizmochina.