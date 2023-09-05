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Планшет Samsung Galaxy Tab A9 может работать на процессоре MediaTek Helio G99
Бюджетное устройство с поддержкой 5G

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Недавно компания Samsung представила линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S9. Теперь на очереди значительно более доступные по цене модели, такие как Galaxy Tab A9. Этот планшет получил сертификат в Индии, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики.

В частности, речь идёт о процессоре MediaTek Helio G99. Это должно обеспечить более высокий уровень производительности по сравнению с планшетом Galaxy A7 на чипе MediaTek MT8768.

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Helio G99 производится на техпроцессе 6 нм компанией TSMC. Производитель обещает возможность играть на протяжении целого дня, работать с камерами с высоким разрешением, большими экранами, вести плавную потоковую трансляцию видео и подключаться к сетям связи по всему миру. В состав этого чипа входят два вычислительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 2,0 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2.

Планшет обладает модельным номером SM-X115 и поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и FM. Ёмкость батареи у него составляет 5100 мАч, мощность зарядки 15 Вт, пишет Gizmochina.

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#samsung #планшеты
Источник: gizmochina.com
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