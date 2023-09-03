Представлена статистика бенчмарка за август

Бенчмарк AnTuTu умеет оценивать производительность мобильных устройств, включая центральные и графические процессоры, оперативную память, хранилище и пользовательский интерфейс. Авторы бенчмарка регулярно выпускают рейтинги самых быстрых смартфонов на Android. Доступен такой рейтинг и за август.

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Его возглавляет недавно поступивший в продажу аппарат OnePlus Ace 2 Pro с результатом 1648735 баллов. Этот смартфон по своей цене является не флагманским, а находится на ступень ниже. В Китае он стоит около от $410, тогда как рассмотренная версия с объёмом памяти 24 ГБ предлагается за $550.

В нём используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, как и во всех других аппаратах в первой десятке. На втором месте находится iQOO 11S с отставанием всего в 3342 балла. Далее располагаются аппараты RedMagic 8S Pro+, iQOO 11, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold 2 и Oppo Find X6 Pro.

Недавно представленного Redmi K60 Ultra в этом рейтинге нет. Он работает на процессоре Dimensity 9200+ и производитель обещал результат в 1774714 баллов, что сделало бы его лидером рейтинга. Быть может, он появится здесь по итогам сентября, пишет Gizmochina.