Устройство должно быть представлено уже в этом месяце

Бренд Redmi в четверг провёл в Китае мероприятие, рассказав подробности о смартфоне Redmi K60 Extreme Edition (Redmi K60 Ultra). Его появление запланировано на август, а пока устройство протестировали в бенчмарке.

Было сказано, что аппарат получит процессор MediaTek Dimensity 9200+, специально оптимизированный для него. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 1774714 баллов, превзойдя Snapdragon 8 Gen 2.

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Независимый чип дисплея PixelWorks X7 призван повысить качество изображения на экране. Частота обновления достигнет 180 Гц на разрешении FHD+ и 144 Гц на WQHD+. Этот чип можно найти в аппаратах вроде OnePlus 11, Honor Magic5 Pro и Realme GT 2 Explorer Edition. Также здесь будет Furious Engine 2.0, который может представлять собой специальный режим повышенной производительности.

Остальные сведения относительно смартфона пока остаются неизвестными, как и точная дата его поступления в продажу. Наряду с ним компания собирается представить ряд других устройств, включая MIX Fold 3, Xiaomi Pad 6 Max, Redmi Pad 2, пишет Gizmochina.