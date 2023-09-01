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Sony представила флагманский смартфон Xperia 5 V на Snapdragon 8 Gen 2
Смартфон за 1000 евро с памятью 8 ГБ и скромной зарядкой

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Компания Sony в первый день осени анонсировала свой очередной флагманский аппарат под названием Xperia 5 V. Это один из немногих в наши дни относительно небольших смартфонов, который за счёт этого мог бы найти немало покупателей, если бы не огромная цена на уровне устройств Samsung и Apple.

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Новая модель представляет собой чуть урезанный вариант представленного ранее в этом году Xperia 1 V. Новинка имеет размеры 154 х 68 х 8,6 мм и вес менее 180 г. Это означает, что он потяжелел на 11 г и потолстел на 2 мм по сравнению с аппаратом прошлого поколения. 

Сзади снова применяется стеклянная панель, спереди находится экран OLED с диагональю 6,1 дюйма и разрешением FHD+. Соотношение сторон здесь 21:9, частота обновления 120 Гц, есть поддержка HDR. Частота обновления не динамическая и можно выбирать только 60 Гц или 120 Гц.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. По современным меркам у него скромный объём памяти 8 ГБ и хранилище 128 ГБ, есть поддержка карт памяти. Ёмкость батареи составляет привычное значение 5000 мАч, мощность проводной зарядки 30 Вт, беспроводной 18 Вт. Предлагается защита от воды и пыли IP68, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон корпуса, LDAC и Hi-Res стереодинамики и Android 13.

Как и в Xperia 1 V, применяется основная камера 48 Мп с сенсором 1/1,35 дюйма, эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, оптической стабилизацией и автофокусом. По умолчанию камера снимает фотографии с разрешением 12 Мп. Также здесь поддерживается 2-кратный оптический зум. Рядом находится сверхширокоугольная камера 12 Мп с фокусным расстоянием 16 мм. Разрешение передней камеры тоже 12 Мп.

Предлагаются чёрный, синий и серебряный цветовые варианты по цене 999 евро, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #sony
Источник: gizmochina.com
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