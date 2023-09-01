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Представлен первый игровой ноутбук Lenovo Legion с экраном 16 дюймов
Флагманское устройство появится в октябре за внушительную сумму $4399

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На выставке IFA 2023 компания Lenovo анонсировала первый в своей линейке Legion игровой ноутбук размером 16 дюймов. Модель Lenovo Legion 9i работает на процессорах Intel Core i9 13-го поколения и мобильных видеокартах вплоть до GeForce RTX 4090. У него 64 ГБ двухканальной памяти DDR5 с разгоном до 5600 МГц или 32 ГБ с частотой до 6400 МГц. Производитель сообщает, что этот ноутбук Legion стал первым с системой жидкостного охлаждения и аппаратным чипом ИИ.

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Система жидкостного охлаждения располагается поверх видеопамяти и активируется при достижении видеокартой температуры 84°. Ей помогают три вентилятора с управлением со стороны ИИ. Чип Lenovo LA-2 синхронизирует светодиодную подсветку клавиатуры и других компонентов ноутбука. Применяется экран типа Mini-LED PureSight 3.2K с соотношением сторон 16:10 и частотой до 165 Гц. Объём накопителя достигает 2 ТБ.

Lenovo не выпускает версии ноутбука Pro и Slim, поскольку новое устройство отвечает требованиям обоих. Оно работает на Windows 11 и при покупке пользователь получает три месяца бесплатной подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate. Продажи начнутся в октябре по цене от $4399.

Также китайский производитель представил очки Legion Glasses, которые работают как виртуальный монитор. В них применяются дисплеи micro-OLED с разрешением Full HD и частотой 60 Гц для каждого глаза. С этими очками могут работать обладатели Legion Go, многих Android-устройств, iPhone, компьютеров Windows и Mac. Их стоимость начинается от $329 и они также начнут продаваться в октябре.

Ещё анонсирован 3D-монитор ThinkVision, который можно переключить в режим 2D. Стоимость этого монитора начинается от $2999, продажи начнутся в январе, пишет Engadget.

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#ноутбуки #lenovo #мониторы
Источник: engadget.com
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