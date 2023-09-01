А также очки дополненной реальности и геймерские наушники вкладыши.

Lenovo официально представила портативную игровую консоль Legion Go, новинка основана на оптимизированном для такого класса устройств APU AMD Ryzen Z1 (Extreme) с интегрированной графикой Radeon 780M и работает под управлением Windows 11, сообщает TechPowerUp. Устройство использует оперативную память LPDDR5X-7500 объёмом до 16 ГБ, накопители PCIe Gen 4 объёмом до 1 ТБ, расширить хранилище можно картами micro-SD объёмом до 2 ТБ. Legion Go получает большой 8,8-дюймовый сенсорный 10-точечный дисплей с яркостью до 500 нит, 97% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой динамического разрешения от 800p до 1600p и частоты обновления от 60 Гц до 144 Гц.

Работу консоли будет поддерживать аккумулятор ёмкостью 49,2 Вт·ч с быстрой зарядкой Super Rapid Charge до 70% за полчаса, во время игровых сессий Legion Go включает режим Power Bypass, который защищает аккумулятор от деградации и снижает дополнительное тепловыделение.

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В системе охлаждения Legion Go используются фирменные решения Lenovo, в частности, 79-лопастной вентилятор из жидкокристаллического полимера, шум от которого не превышает 25 дБ в тихом режиме, а в режиме производительности охлаждение позволяет устройству работать на полной мощности TGP 25 Вт.

Lenovo Legion Go получил съёмные контроллеры с широкими возможностями, здесь можно найти джойстики с эффектом Холла, встроенный трекпад, большую крестовину, колесо мыши и в общей сложности 10 настраиваемых кнопок. Более того, Lenovo продумала режим для FPS игр, когда консоль ставится на подставку, а один из контроллеров можно использовать в качестве мыши благодаря наличию встроенного оптического сенсора.

В числе других особенностей: RGB-подсветка на кнопке питания и вокруг джойстиков, которая используется не только для красоты и персонализации, но и для уведомлений; два USB Type-C для одновременного подключения зарядки и периферии; DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0; Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2; программная платформа Legion Space для объединения игровых платформ и магазинов в одном месте.

Экосистема устройств Lenovo Legion также расширяется совместимыми с Legion Go компактными micro-OLED очками дополненной реальности и наушниками-вкладышами Legion E510 с поддержкой объёмного звука 7.1 за счёт встроенного контроллера и RGB подсветкой.

Новинки ожидаются в продаже в ноябре, европейская цена на Lenovo Legion Go стартует от 799 евро, на очки от 499 евро и на наушники — от 49,99 евро.



