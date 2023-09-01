Это позволит получать изображения повышенного качества

Компания Google упростила получение изображений из видеороликов, воспроизводимых в браузере Chrome. Прежде необходимо было делать скриншот, на который могла попасть полоса прокручивания видео, а качество изображения часто оставляло желать лучшего. Теперь при работе с Chrome и любым другим браузером на Chromium делать подобные изображения проще. Поставив видео на паузу, можно нажать правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду «Копировать видеокадр».

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Быть может, разработчики ещё не полностью проработали данную функциональность. На YouTube при нажатии правой кнопкой мыши сначала может появляться меню самого YouTube, и только потом нужное контекстное меню. При использовании команды браузер захватывает остановленный кадр и можно добавлять полученные изображения в поля браузера, вроде Документов Google. Далее уже можно сохранить полученное изображение.

Пока не поддерживается сохранение изображений прямо на рабочий стол или в любое другое указанное место в виде готового файла. Также функциональность ограничена в сервисах потоковых трансляций, некоторые из которых запрещают копировать свой контент. Функция доступна в браузере Chrome на платформах Windows, Mac, Linux и ChromeOS, пишет Engadget.