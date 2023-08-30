Обмен паролями будет работать только через Семейные группы Google

Новая утечка информации от Leopeva64 о браузере Chrome показывает, как будет работать функция обмена паролями с другими пользователями Chrome.

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Leopeva64 ранее обнаружил возможность обмена паролями на странице управления паролями в Chrome (в процессе тестирования бета версии, в конце июня), а теперь раскрыл, как она работает.

Если у вас нет семейной группы, вы увидите диалоговое окно, в котором говорится, что (пока) только члены этой группы могут обмениваться паролями, и ссылку на сайт, где можно создать семейную группу.

Вы сможете щелкнуть на пароле, хранящемся в Chrome, чтобы поделиться им.

Если вы еще не создали семейную группу, то при попытке воспользоваться этой функцией вам будет предложено сделать это.

Семейная группа, это небольшие группы, которые могут легко обмениваться информацией из экосистемы Google. (Как уже упоминалось выше, в число элементов, которыми можно обмениваться, входят пароли. Кроме того, семейные группы могут легко выполнять такие действия, как установление основных правил для детей при работе в Интернете).

Теоретически это довольно интересная функция, но следует отметить, что в браузере Google Chrome она пока находится в стадии разработки.

Если функция заработает и будет внедрена в финальную версию браузера Chrome, она может стать полезным инструментом, когда вы по каким-либо причинам хотите предоставить другому члену семьи доступ к своим учетным записям в Интернете.