Это относится только к пользователям из Европы

Недавно была представлена предварительная сборка системы Windows 11 Insider Preview Build 23531 в канале разработчиков, где обнаружились некоторые изменения и исправления ошибок. Правда, не все эти изменения будут доступны пользователям по всему миру. Одно из них относится только к Европейской Экономической зоне, куда входят страны Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Речь идёт о том, что все ссылки в системе Windows 11 будут открываться в установленном по умолчанию браузере вместо Microsoft Edge. Это становится ответом на жалобы на то, что Microsoft мешает выбирать браузер по умолчанию и использовать его для открытия ссылок.

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Ранее в этом году Microsoft объявила, что ссылки в Outlook и Teams на Windows 10 и 11 всегда будут открываться в браузере Edge, какой бы браузер ни был установлен в системе по умолчанию. В Outlook электронные письма со ссылками открываются на боковой панели браузера Edge. Ссылки в сообщениях в мессенджере Teams в будущем также должны начать открываться в Edge.

Если пользователи хотят избежать такого поведения, они могут попытаться обмануть систему Windows, заставив думать, что они находятся в Европейской Экономической зоне. Остальным остаётся надеяться, что в будущем это изменение распространится на компьютеры по всему миру, пишет Techspot.