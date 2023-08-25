Теперь работать с ней можно и в браузере

Как неоднократно было обещано, компания Meta* представила веб-версию своего сервиса Threads. На этой неделе сообщалось, что конкурент Twitter станет доступен через браузер. В четверг это подтвердил глава Instagram Адам Моссери. Веб-версия доступна всем пользователям Threads.

Прежде можно было открыть в браузере только профиль определённого пользователя. Нельзя было просматривать его каналы, создавать публикации, отвечать на них и входить в собственный аккаунт из браузера. С момента релиза сервиса вовлеченность пользователей заметно снизилась, чему могло способствовать отсутствие веб-версии.

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Теперь остаётся наблюдать за тем, какие новые функциональные возможности будет получать Threads в следующих обновлениях. В частности, до сих пор невозможно искать контент. Пока можно выполнять только поиск пользователей, а не сообщений по хэштегам, как в Instagram и Twitter.

Вряд ли в ближайшее время появятся персональные сообщения между пользователями. При этом ведётся работа над возможностью редактирования постов после их публикации, пишет Engadget.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»