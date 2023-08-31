Компания старается избежать антимонопольного штрафа

Компания Microsoft в апреле пообещала убрать приложение Teams из Office 365 и Microsoft 365 на территории Евросоюза. Это стало итогом событий последних трёх лет, когда сервис Slack подал антимонопольную жалобу. Microsoft обвинили в нарушении законодательства.

В начале года компания согласилась убрать Teams из своих пакетов приложений, но делать этого не торопилась. В июле Европейская Комиссии начала расследование относительно того, не нарушает ли наличие Teams в наборах приложений правила конкуренции Евросоюза.

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Это заставило американскую компанию поторопиться и заговорить об ответственности как крупного производителя технологий за процесс поддержания здоровой конкуренции. Компания уверена, что этот шаг приведёт к быстрым и значительным изменениям на рынке программных продуктов.

После 1 октября Microsoft 365 и Office 365 подешевеют на 2 евро в месяц или на 24 евро в год для пользователей европейской экономической зоны и Швейцарии. Teams будет предлагаться отдельно за 5 евро в месяц и 60 евро в год. Прежние покупатели сервисов Microsoft могут продолжить платить за весь набор продуктов или убрать Teams из своих тарифных планов. Владельцы малого бизнеса будут иметь возможность включить Teams в состав приобретаемых продуктов.

Ещё компания собирается предложить новый метод использования своих программ в конкурирующих приложениях и создавать новые ресурсы поддержки пользователей и разработчиков, пишет Engadget.