Прощай, навязчивое программное обеспечение.

В Windows 11 есть несколько противоречивых «функций», которые, казалось, были созданы для того, чтобы раздражать пользователей, а не делать их работу за компьютером более приятной. Помимо того, что до сих пор нет возможности сделать панель задач вертикальной, ещё почти во всех операционных системах Windows по умолчанию устанавливаются бесполезные утилиты, которые нельзя удалить по непонятным причинам. Похоже, что Microsoft начала прислушиваться к отзывам пользователей, поскольку теперь она позволяет удалять некоторые нативные приложения в новейшей предварительной сборке Windows 11, которая в настоящее время поставляется на «экспериментальном» канале Canary.

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Хотя некоторые приложения, такие как Teams и Edge, вероятно, навсегда останутся приклеенными к операционной системе, компания разрешила удалять некоторые приложения в сборке Preview Build 2593. По словам Microsoft, это позволит вам удалить следующие связанные приложения: приложение «Камера», Cortana, Photos, People и клиент удаленного рабочего стола (MSTSC). Тестировщики, которые используют Windows 11 с момента ее релиза в октябре 2021 года, честно признались, что никогда не использовали ни одно из этих приложений, поэтому будут только рады, что они исчезнут. Мы можем только надеяться, что Microsoft когда-нибудь расширит эту «функцию» до стабильной версии для постоянных клиентов.

Если верить отзывам в Microsoft Store, то приложение "Камера" в Windows 11, похоже, не интересно большинству пользователей. Источник: Microsoft Store

Что касается того, чем именно занимаются эти приложения, давайте разберемся. Приложение «Камера» предназначено для планшетов, так как оно позволяет делать фотографии и видео с помощью встроенной камеры. Использовать это приложение на настольном компьютере или ноутбуке будет сложно, к тому же оно получило ужасные отзывы (см. выше). Приложение Cortana уже не актуально, так как Microsoft прекратила обновление этой функции несколько дней назад, так как теперь вместо нее используется Bing AI, и в любом случае никто никогда не находил Cortana полезной.

Приложение «People» (Люди) — это адресная книга вашего компьютера, поэтому его альтернативное название можно перевести как "контакты". Оно работает с приложениями Microsoft Mail и Calendar, чтобы вы могли планировать встречи и тому подобное. Приложение «Фотографии» возможно и используется некоторыми пользователями, но обычно у более продвинутых пользователей есть стороннее приложение, которое они используют из-за его более удобных функций для редактирования фотографий. Было много отзывов о том, что открывалось само по себе из-за срабатывания неправильной ассоциации, и оно является просто медленным и неудобным в использовании.

Вероятно, наиболее важным приложением из перечисленных здесь, является клиент удаленного рабочего стола, который позволяет вам получить доступ к другому компьютеру в Интернете. Раньше многие пользователи использовали этот способ, но не прикасались к нему много лет, поскольку облачное хранилище в значительной степени свело на нет его необходимость для нас.

Как обычно бывает в таких случаях, нам придется подождать и посмотреть, распространятся ли эти изменения на обычных пользователей. Согласно информации от ресурса The Verge, следующее большое обновление Microsoft для Windows 11 запланировано на сентябрь, так что осталось подождать всего один месяц. Кроме того, все эти приложения обычно занимают довольно мало места на накопителе, поэтому их удаление не принесет большой пользы, хотя, возможно, и доставит удовольствие.



