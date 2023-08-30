До половины государственных учреждений продолжают работать на Windows

Согласно статистике Softline, в первой половине нынешнего года продажи операционных систем Windows в России уменьшились на 78%. В настоящее время продаются запасы, накопленные ещё до прекращения работы Microsoft в России. В частных компаниях системы Microsoft используются в 99% случаев, в государственных в 50%. Переход на другие системы может произойти только вместе с закупками новых компьютеров, полагают эксперты.

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Среди коробочных версий Windows спад продаж достиг 90%. Запасы постепенно распродаются и исчезает возможность онлайн-покупок продуктов. Впрочем, даже коробочные версии активировать получается уже не всегда.

Microsoft остановила продажи новых продуктов ещё в марте прошлого года, после чего продолжила сокращать своё присутствие в стране. Сейчас для приобретения доступны коробочные версии продуктов по параллельному импорту или купленные у партнёров в СНГ неименные лицензии. Среди частных пользователей 99% остаются на Windows. Они используют или пиратские копии, или лицензионные соглашения были заключены до введения санкций.