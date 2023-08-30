Опубликована статистика продаж за первую половину года

Опубликованный на этой неделе отчёт компании Omdia рассказал о самых популярных смартфонах первой половины года. Первые четыре места занимают аппараты Apple iPhone, лидирует iPhone 14 Pro Max, на четвёртом месте прошлогодний iPhone 13.

реклама

Что касается Android, безоговорочными лидерами являются смартфоны Samsung. На Galaxy A14 пришлось 12,4 млн проданных аппаратов. Единственным флагманом на Android в десятке является Samsung Galaxy S23 Ultra. Замыкает десятку представленный четыре года назад iPhone 11.

В прошлом году в десятке были также представители Xiaomi. На этот раз Samsung вытеснила всех конкурентов по Android, но спросом пользуются далеко не самые дорогие её аппараты, в отличие от iPhone. При этом Galaxy S23 Ultra купили на 200000 экземпляров меньше, чем за этот же период прошлого года было продано S22 Ultra. Продажи Galaxy A14 также на 500000 отстают от прошлогодних продаж Galaxy A13, пишет 9to5google.



