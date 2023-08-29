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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Официально: Apple запланировала презентацию новых iPhone 15 на 12 сентября
Продукция компании продолжает пользоваться спросом, несмотря на санкции.

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Компания Apple проведёт свою традиционную осеннюю презентацию 12 сентября, информация об этом появилась в опубликованном пресс-релизе. Купертинцы должны представить в рамках грядущего мероприятия смартфоны линейки iPhone 15, смарт-часы Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты iPad.

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Ранее инсайдеры публиковали информацию о некоторых технических характеристиках смартфонов iPhone 15. Если слухи окажутся правдивыми (как правило, всё так и выходит), то вместо «чёлок» у базовых iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут специальные вырезы для фронтальной камеры. Тот самый «динамический остров», который впервые появился в iPhone 14 Pro.

А вот уже iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны получить дисплей, изготовленный по технологии литья под низким давлением LIPO, который впервые устанавливался в Apple Watch. Это позволит уменьшить рамки экрана устройств с 2,2 мм до 1,5 мм. Аппараты должны работать на чипе следующего поколения Apple A18 Bionic.

Ещё одно важное нововведение для грядущих iPhone — переход от привычного разъёма Lighting на широко распространённые USB Type-C. Переход на единый стандарт продиктован требованием Евросоюза оснастить все мобильные устройства стандартным зарядным портом. Ходят слухи, что младшие iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены USB Type-C со скоростью стандарта USB 2.0, что в 2023 году выглядит очень странно.

Сама презентация Apple должна начаться в 20:00 по московскому времени. Трансляция с мероприятия будет вестись как на официальном сайте компании, так и посредством официального канала в YouTube. Презентация получила название Wonderlast, которое можно перевести как «В ожидании чуда».

#apple #iphone 15
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PanzerK
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Samerika Radukan
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