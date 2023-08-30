На выставке IFA в ближайшие дни их ждать не стоит

Инсайдер Макс Джамбор утверждает, что компания Samsung планирует анонсировать новые продукты серии Fan Edition в последнем квартале нынешнего года. Одновременно с этим будут представлены некоторые новые устройства интернета вещей.

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Главными устройствами этого анонса станут смартфон Galaxy S23 FE и планшет Galaxy Tab S9 FE, утечки данных о которых появлялись уже неоднократно. По своему внешнему виду они похожи на флагманские модели, но их характеристики урезаны ради снижения стоимости. Galaxy S23 FE может работать на процессоре Samsung Exynos, тогда как Tab S9 FE не получит панели типа AMOLED, хотя сохранит версии с диагоналями 11 дюймов и 12,4 дюйма.

Среди других новинок может быть представлен трекер Galaxy SmartTag 2. Недавно появлялись его изображения с изменённым дизайном и поддержкой UltraWide Band (UWB). Не исключено появление более дешёвой модели наушников Galaxy Buds, сообщает 9to5google.