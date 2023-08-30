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Представлены смартфоны TCL 40 NXTPAPER с необычным экраном
Концепция добралась до коммерческой реализации

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У компании TCL имеется технологии дисплея под названием NXTPAPER. Она уже вошла в состав некоторых планшетов и ноутбуков, у которых экран оставляет ощущение реальной бумаги. Кроме того, подобные дисплеи снижают нагрузку на глаза. При этом, в отличие от чёрно-белых экранов на электронных чернилах, этот экран цветной.

Производитель показал концепт дисплея на выставке электроники CES 2023 в январе. Теперь компания представляет смартфоны TCL 40 NXTPAPER и TCL 40 NXTPAPER 5G. Премиальными их назвать не получится, поскольку это бюджетные устройства. Версии аппаратов с поддержкой 4G и 5G отличаются друг от друга.

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Аппарат с 4G обладает экраном размером 6,78 дюйма FHD+ с частотой 90 Гц и передней камерой 32 Мп. Сзади находится основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп. Объём хранилища 256 ГБ, оперативной памяти 8 ГБ, процессор MediaTek Helio G88 MT6769. Ёмкость батареи 5010 мАч, мощность зарядки 33 Вт.

Аппарат с поддержкой 5G обладает экраном 6,6 дюйма HD+ с частотой 90 Гц. На экране находится камера 8 Мп, основная задняя камера 50 Мп, камера макро и сенсор глубины по 2 Мп. Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 6020 MT6833, объём памяти 6 ГБ, хранилище 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 15 Вт.


За счёт технологии NXTPAPER эти аппараты можно считать отличными карманными устройствами для чтения электронных книг. TCL 40 NXTPAPER 4G стоит 199 евро, версия 5G 249 евро. Продажи начнутся в сентябре и октябре соответственно, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #tcl
Источник: androidauthority.com
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