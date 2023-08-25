Компания TCL выпустила новую 98-дюймовую модель в линейке Smart S-Class - S5. Цена продажи составляет 5 000 долларов США

5 000 долларов за один из лучших телевизоров может показаться не такой уж большой суммой, если посмотреть на конкурентов. Недавно выпущенный 98-дюймовый телевизор Samsung стоит 8 000 долларов США, X90L от Sony - 10 000 долларов США, а LG G2 OLED в пять раз дороже TCL S5. Так что же можно купить за 5 000 долларов? Этот телевизор отображает изображение в формате 4K (3 840 x 2 160 пикселей) с переменной частотой обновления до 120 Гц. Такое качество изображения поддерживается рядом функций улучшения картинки, включая Dolby Vision IQ и HDR10+ для высокого динамического диапазона. Дизайн телевизора выполнен в металлической рамке FullView без ободка.

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TCL утверждает, что внутри телевизора находится собственный процессор AiPQ Engine, который управляет программными функциями модели.

Это обеспечивает "яркие цвета, четкость и впечатляющую глубину". Благодаря этому аппаратному обеспечению S5 поддерживает широкую цветовую гамму, что в сочетании со светодиодной подсветкой высокой яркости обеспечивает "красочное и динамичное изображение".

Привлекательность TCL S5 не ограничивается его внешним видом: он оснащен аудиосистемой, состоящей из двух динамиков мощностью 15 Вт и сабвуфера мощностью 20 Вт. Эти динамики могут быть расширены с помощью Dolby Atmos и DTS Virtual:X для получения реалистичного звучания.

Что касается развлечений, то здесь стоит отметить несколько особенностей: помимо поддержки 4K 120 Гц, имеется режим Auto Game Mode для плавной частоты кадров и быстрого отклика в играх; телевизор TCL использует Google TV, чтобы получить лучшее от потоковых сервисов для вещания. Управлять устройством можно с помощью приложения Google TV, но TCL S5 поддерживает только телефоны на базе Android.