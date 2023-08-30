Также здесь есть зарядка мощностью 66 Вт и камера-перископ

Во вторник компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 60 Pro 5G, причём без всяких официальных мероприятий. Это аппарат стал первым для Huawei с поддержкой стандарта связи 5G после введения санкций со стороны США. В среду столь же тихо компания анонсировала в Китае модель Mate 60.

Аппарат обладает плоским экраном OLED размером 6,69 дюйма с разрешением 2688 x 1216, частотой 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета и затемнением PWM 1440 Гц. Поддержка спутниковой связи здесь отсутствует, в отличие от версии Pro.

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Не сообщается, на каком процессоре работает это устройство. Здесь есть 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилище типа UFS 3.1 объемом до 1 ТБ. Вместо Android установлена система Harmony OS 4.0.

Разрешение передней камеры равно 13 Мп. Сзади находится круглый модуль с основной камерой 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной апертурой f/1,4–f/4,0. Также здесь есть сверхширокоугольная камера 12 Мп и камера-перископ с телеобъективом тоже 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым.

Ёмкость батареи составляет 4750 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт, беспроводной 50 Вт, обратной беспроводной 7,5 Вт. Имеется защита от воды и пыли IP68, задняя панель покрыта вторым поколением стекла Kunlun. Размеры устройства 161,4 х 76 х 7,95 мм, вес 209 г.

Доступны конфигурации 12/256 ГБ по цене 5499 юаней, 12/512 ГБ за 5999 юаней и 12 ГБ/1 ТБ за 6999 юаней. Предлагаются чёрный, серебряный, фиолетовый и зелёный цветовой варианты. Продажи начнутся 10 сентября. Позднее должны быть представлены модели Huawei Mate 60 Pro+ и Huawei Mate 60 RS, пишет Gizmochina.