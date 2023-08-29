Это событие не было анонсировано и стало неожиданнстью для поклонников серии Mate

Неожиданно для всех в интернет-магазине Huawei Vmall появился преемник смартфона Mate 50 Pro. Он официально признан первым в мире флагманским смартфоном, работающим на ОС HarmonyOS 4.0 из коробки.

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Mate 60 Pro получил селфи-камеру, потенциально совместимую с Live Window, однако, как выяснилось, производитель выбрал более инновационную конструкцию с тремя отверстиями, а не явный клон Dynamic Island от Apple. В одном из отверстий по центру верхнего края 6,82-дюймового экрана LTPO 60 Pro с частотой 1–120 Гц находится 3D-камера глубины резкости, а также фронтальная камера с разрешением 13 МП.

С обратной стороны Huawei расположила новую металлическую рамку с закругленными краями, которая также плавно соединена между собой примерно на половине задней панели. Компания намекает, что это долгожданное возвращение к дизайну специально разработанному для пропускания сигналов беспроводных интерфейсов.

На новой странице Mate 60 Pro полностью отсутствуют характеристики о поддержке типа сетей, за исключением того, что он не поддерживает 3G и 2G, хотя есть поддержка спутников второго поколения. Однако, номер модели ALN-AL00/-AL80 может помочь раскрыть некоторые другие детали.

Задняя панель Mate 60 Pro дополнена новой изогнутой снизу стеклянной вставкой, в которую также встроена новая выступающая часть камеры Star Ring. В подозрительно похожем на Honor X50 круглом модуле размещена 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2, а также 50-мегапиксельная камера с переменной диафрагмой f/1,4–4,0 и 48-мегапиксельный телеобъектив с OIS и автофокусом. Они поддерживают функцию XMAGE, с такими характеристиками как 10-скоростная регулируемая физическая диафрагма, Супер ночная сцена и видео HDR Vivid.

Согласно слухам, Mate 60 Pro получил загадочный чипсет Kirin 9000S с максимальной тактовой частотой 2,62 ГГц, однако, он на данный момент также не упоминается на сайте. Новый флагман продается за 6999 юаней (около 960 долларов США) в виде одной модели с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти в черном, зеленом, серебристом или фиолетовом цвете.