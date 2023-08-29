Индийские производители переходят в наступление

На рынке смарт-часов продолжается упорная борьба за кошельки покупателей. Производители расширяют список предлагаемых моделей в разных ценовых категориях. В число этих производителей входят такие известные имена, как Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi. Компании второго эшелона также стараются не отставать.

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Статистика фирмы Counterpoint показала, что объём поставок умных часов увеличился на 11% за год после двух подряд кварталов спада. Главную роль в этом сыграла Индия. Здесь продажи смарт-часов увеличились на 12% за год, доля рынка страны составляет 34%. Падение продаж зафиксировано в Северной Америке, Китае и других регионах.

Apple сохраняет первое место, но отрыв сокращается. Её доля рынка уменьшилась с 27% до 22%. Впервые за три года компания выпустила за квартал меньше 8 млн экземпляров часов. Лучше остальных во 2-м квартале проявила себя Huawei, доля которой добралась до 10%. Этому способствовал высокий спрос на новую линейку часов Watch GT 3 Pro. Компания начала предлагать свои продукты в Европе и Северной Америке, что также увеличивает её продажи.

Поставки Samsung сократились на 19%, хотя она увеличила продажи в Китае и Индии. Зато в Северной Америке и Европе она продала на 24% и 13% меньше. Помимо конкурентов, на это повлияли проблемы с поставками комплектующих.

Индийские производители Noise и Fire-Boltt за квартал показали рост на 86% и 70%. Они выпускают модели в разных цветовых вариантах и с разными вариантами дизайна, стараясь охватить максимально широкий круг покупателей, пишет Gizmochina.