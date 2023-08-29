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На iPhone 15 Pro Max может прийтись 40% продаж аппаратов iPhone 15
В качестве главной причины называется эксклюзивная камера-перископ

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До анонса линейки iPhone 15 остаётся всего пара недель и поток слухов о них выходит на финишную прямую. Известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что самый дорогой аппарат iPhone 15 Pro Max станет и самым продаваемым.

По его мнению, на долю данного смартфона будет приходиться 35-40% от общего числа продаж всех iPhone 15. iPhone 14 Pro Max в последнее время тоже является наиболее популярным среди моделей iPhone 14, но на него приходится на 10–20% продаж меньше, чем в этом прогнозе.

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Одной из причин подобной популярности дорогого устройства станет камера-перископ с 5–6-кратным оптическим зумом вместо 3-кратного на моделях нынешнего поколения. Такая камера будет только на Pro Max, хотя в следующем году она должна появиться на более дешёвом iPhone 16 Pro.

Объектив-перископ обходится производителю в 3-4 дороже традиционных объективов, поэтому аппараты iPhone 15 Pro могут подорожать минимум на $100. Недавно появлялась информация, что из-за этой камеры начало продаж iPhone 15 Pro Max может быть отложено на несколько недель. Куо утверждает, что поставки уже начались на этой неделе и смартфоны Pro Max будут продаваться одновременно с другими, хотя поначалу спрос может превышать предложение, пишет Gizmochina.

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#apple #iphone
Источник: gizmochina.com
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