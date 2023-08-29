Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В сети появились все варианты расцветок iPhone 15 - "премиальные" сдержанные темные цвета
Очень красивая красная расцветка, видимо, не планируется.

реклама

Iphone 15 еще не анонсирован, но инсайдеры обладают достаточной информацией о будущем устройстве. Так, сегодня один из инсайдеров опубликовал список расцветок для всех моделей Iphone 15, а также были показаны фотографии с демонстрацией цветов. Обошлось без красного цвета, который на фотографиях выглядел очень красиво и прямо-таки говорил "купи меня".

реклама

Так, инсайдер под ником Majin Bu написал, что в новой модели появится светло-зелёный вариант расцветки. Приблизительно такой же цвет использовался ранее в 12-ой версии смартфона. Это та самая "мята". Портал MacRumors же показал все доступные расцветки для Iphone 15.

Зеленый мы тут не видим, но видно остальные расцветки: белый, оранжевый, светло-голубой, желтый и черный цвет доступен для базовой версии смартфона. Такие же расцветки будут доступны и для версии Plus. А вот более дорогие вариации Pro и Pro Max обладают "премиальными расцветками" в виде темно-синего, серебристо-серого, черного и титанового цвета. Титановый это один из оттенков серого.

Получается, что самая дорогая версия устройства будет ориентирована на людей, любящих сдержанность в плане цветов. Скажем, устройство для настоящих бизнесменов, которые не любят выделяться. Не сказать, что это плохо, однако в этот раз расцветки меня не удивляют. Жаль, но похоже красной расцветки не будет. А ведь именно она выглядит очень хорошо и буквально продает смартфон с "первого взгляда". Как минимум по моему мнению это было бы лучшим выбором, если выбирать себе смартфон Iphone 15. Сейчас же можно посмотреть и на другие бренды, ибо яркие расцветки для базовой модели (которая сама по себе не пользуется популярностью) выглядят так себе.

Сама дата релиза смартфонов и презентация не объявлена. Инсайдеры считают, что производитель планирует показать устройство уже 12 сентября. А приглашения на показ начнут рассылать уже в период с 29 августа по 5 сентября. Если это так, то в ближайшее время в сети появятся первые фотографии приглашений, которые подтвердят слух.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #iphone 15
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован складной смартфон Oppo Find N3 Flip с тремя камерами и ползунком уведомлений
Средняя цена смартфона в России выросла на 32 % за первые 6 месяцев 2023 года
На всех Android-устройствах теперь должен быть предустановлен магазин приложений RuStore
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальнее M982 Exalibur
35
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
11
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
20
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
6
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
7
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в Германии неудовлетворительный рост экономики
1
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
5
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
13

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
99
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
64
Перекупщики и "моддеры" Авито
8
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
25
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
18
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9

Сейчас обсуждают

Алексей Пешков
16:45
Есть хороший китайский аналог - ZenTao. Есть self-hosted (on-premise) версия для Windows и Linux. Можно купить в России за рубли. Здесь сравнение функциональности с Jira https://disk.yandex.ru/i/_8Da6...
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
Сергей Кузнецов
16:43
Не встречал не единого человека кто им пользовался. У всех свои ПК давно нормальные.
Импортозамещённый опытный образец самолёта Sukhoi Superjet 100 совершил первый полёт
Kostik_I
16:41
Это просто автор дебил. В других новостях - главы МИД заявили.
Поляки требуют от Белоруссии выдворения ЧВК «Вагнер»
Honkai star reil
16:38
Что за очередной голодный блохерок?
Песков: Путин не пойдет на похороны Пригожина
ddr22
16:33
так она без кнопок мультимедиа. так не интересно)
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
El Grechko
16:26
Так в посте про такие тоже говорится. На фоне кучи копеечного шлака в подписке и малого количества проданных консолей, твоя неграфонистая, но душевная игра не сможет хорошо продасться, поэтому ты пред...
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
NelEvg
16:17
Они сами ее устроят
«Предсказания Апокалипсиса всё ближе»: Медведев прокомментировал заявления киевских властей о согласовании ударов по России с Западом
NelEvg
16:15
Все так, поэтому Китай и будет первым в мире
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
Владимир Поляков
16:11
Димон - Да ты стукачек....
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
Алексей Васильев
16:11
5700x ряженка в топ3, неожиданно, интересно почем он у них?
Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем