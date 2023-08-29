Очень красивая красная расцветка, видимо, не планируется.

Iphone 15 еще не анонсирован, но инсайдеры обладают достаточной информацией о будущем устройстве. Так, сегодня один из инсайдеров опубликовал список расцветок для всех моделей Iphone 15, а также были показаны фотографии с демонстрацией цветов. Обошлось без красного цвета, который на фотографиях выглядел очень красиво и прямо-таки говорил "купи меня".

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Так, инсайдер под ником Majin Bu написал, что в новой модели появится светло-зелёный вариант расцветки. Приблизительно такой же цвет использовался ранее в 12-ой версии смартфона. Это та самая "мята". Портал MacRumors же показал все доступные расцветки для Iphone 15.

Зеленый мы тут не видим, но видно остальные расцветки: белый, оранжевый, светло-голубой, желтый и черный цвет доступен для базовой версии смартфона. Такие же расцветки будут доступны и для версии Plus. А вот более дорогие вариации Pro и Pro Max обладают "премиальными расцветками" в виде темно-синего, серебристо-серого, черного и титанового цвета. Титановый это один из оттенков серого.

Получается, что самая дорогая версия устройства будет ориентирована на людей, любящих сдержанность в плане цветов. Скажем, устройство для настоящих бизнесменов, которые не любят выделяться. Не сказать, что это плохо, однако в этот раз расцветки меня не удивляют. Жаль, но похоже красной расцветки не будет. А ведь именно она выглядит очень хорошо и буквально продает смартфон с "первого взгляда". Как минимум по моему мнению это было бы лучшим выбором, если выбирать себе смартфон Iphone 15. Сейчас же можно посмотреть и на другие бренды, ибо яркие расцветки для базовой модели (которая сама по себе не пользуется популярностью) выглядят так себе.

Сама дата релиза смартфонов и презентация не объявлена. Инсайдеры считают, что производитель планирует показать устройство уже 12 сентября. А приглашения на показ начнут рассылать уже в период с 29 августа по 5 сентября. Если это так, то в ближайшее время в сети появятся первые фотографии приглашений, которые подтвердят слух.