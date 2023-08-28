А также основную камеру 200 Мп

Продолжают поступать неофициальные новости относительно флагманских смартфонов Samsung следующего года. Инсайдер Ice Universe поделился сведениями о размере экрана и разрешении самой дорогой модели. Аппарат Galaxy S24 Ultra будет обладать панелью OLED размером 6,78 дюйма с разрешением 3120 x 1440 и соотношением сторон 19:5:9. Яркость у него будет достигать 2500 нит.

Ожидаются версии устройства с процессорами Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти LPDDR5x будет достигать 16 ГБ, а объём хранилища UFS 4.0 1 ТБ.

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Ёмкость батареи должна составить 5000 мАч, мощность проводной зарядки 45 Вт, беспроводной 25 Вт. Разрешение передней камеры будет 12 Мп. Основная задняя камера получит разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию. Будет сверхширокоугольная камера 12 Мп и телеобъектив 10 Мп, а также камера-перископ 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Размер аппарата может быть 162,3 x 79 x 8,6 мм, а вес 233 г. Это означает, что он станет немного короче и шире по сравнению с S23 Ultra. Ожидается рейтинг защиты от воды и пыли IP68 и титановая рамка для повышения прочности.

Серия смартфонов Galaxy S24 должна быть представлена в первом квартале будущего года, сообщает Gizmochina.