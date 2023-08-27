Ice Universe предоставил снимки рендера будущих моделей Galaxy S24, iPhone 15 Ultra, Xiaomi 14

Появляется все больше слухов о Samsung Galaxy S24, хотя его официальный выпуск ожидается только через пять месяцев. Недавно Ice Universe предоставил новую утечку, раскрывающую несколько деталей об улучшенном дизайне Galaxy S24 Ultra.

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Ранее Ice сообщал о плоском экране Galaxy S24 Ultra с немного более толстыми боковыми рамками, а также о изменении соотношения сторон дисплея на 19,5:9 и о его меньшей длине, но большей ширине и тонкости по сравнению с Galaxy S23 Ultra.

Теперь Ice раскрыл еще несколько деталей о Galaxy S24 Ultra, а также представил рендеры.

Большие смартфоны, такие как Galaxy S23 Ultra с экраном 6,8 дюйма, могут быть неудобными для удержания в руках, но изогнутые края корпуса помогают частично решить эту проблему. Galaxy S24 Ultra будет иметь экран того же размера, однако плоский дисплей и увеличенная ширина сделают его более удобным для держания в руке. Но, учитывая, что многие люди используют чехлы для своих телефонов, у Galaxy S24 Ultra может возникнуть с этим проблема.





На рендерах, опубликованных Ice, экран Galaxy S24 Ultra выглядит как идеальный прямоугольник со скругленными рамками, создающими впечатление широкого экрана. В свою очередь, рендер iPhone 15 Ultra показывает более компактный дизайн телефона Apple.

Также Ice предупредил пользователей об избегании черного цвета Galaxy S24 Ultra, так как это может вызвать иллюзию очень широких рамок, особенно по сравнению с флагманскими телефонами других производителей, таких как Apple и Xiaomi.