Планшет станет больше похож на ноутбук

Расширенные функциональные возможности операционной системы iPadOS сделали планшеты iPad Pro и более дешёвые модели ближе к ноутбукам, но Apple есть ещё к чему стремиться. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что в моделях под кодовыми именами J717, J718, J720 и J721 появятся панели OLED и процессоры M3. Ещё здесь будет обновлена клавиатура Magic Keyboard с увеличенным размером трекпада. Именно это сделает устройство больше похожим на ноутбуки.

Эти планшеты не будут представлены в ближайшие недели, когда состоится анонс iPhone 15 и нового поколения часов Apple Watch. Скорее всего данные планшеты анонсируют весной или летом следующего года.

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Трекпад должен быть сделан из стекла, как и у ноутбуков MacBook. Это сделает возможным плавное скольжение и отслеживание расположения пальцев при выполнении команд. Выросший размер трекпада может улучшить поддержку жестов.

Что касается процессора Apple M3, сначала он появится в ноутбуках MacBook. Клавиатура Magic Keyboard наверняка будет продаваться отдельно от планшета, как происходит и сейчас. В результате планшет может стоить дороже ноутбука, пишет wccftech.