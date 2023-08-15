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iOS / iPadOS 17 - первая публичная бета-версия обещает ряд интересных обновлений
В первой публичной бета-версии операционных систем iOS / iPadOS 17 от Apple представлены новые функции и улучшения

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Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию операционных систем iOS / iPadOS 17. В дополнение к обновлениям для разработчиков в Beta 3, в системе представлены новые функции и улучшения. Итак, что нового:

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Если в iOS 16 пользователи могли делать скриншоты в Safari, Записках и Картах, сохраняя их как PDF-документы, то теперь в iOS 17 появилась возможность сохранять эти скриншоты в формате изображений. В Beta 3 и новой публичной бете в опциях скриншота добавлен пункт "Save to Photos", что делает использование функции более гибким.

Улучшена поддержка двух SIM-карт: теперь можно сортировать сообщения по SIM-карте, устанавливать разные мелодии звонка для разных SIM-карт и выбирать, с какой карты перезванивать на неизвестный номер.

Пользователи в Индии часто используют английский язык вместе с одним из местных (например, хинди, телугу, пенджаби, каннада или маратхи) при общении с Siri. В iOS / iPadOS 17 Siri улучшена и теперь поддерживает двуязычные запросы.

Дополнительно

  • Поддержка фонетического ввода на тамильском, телугу, каннада и малаяламе. Таким образом, Apple расширяет поддержку до 10 индийских языков.
  • После обновления до iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma пользователи смогут входить в свои Apple ID не только с помощью электронной почты, но и с использованием телефонного номера.
  • В систему добавлен словарь пенджаби, что поможет пользователям получать определения слов и фраз на разных платформах.
  • В разделе "История вызовов" теперь можно будет увидеть до 2000 звонков, включая звонки через FaceTime и WhatsApp.
  • На iPad появилась возможность фильтровать письма по известным и неизвестным отправителям.
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#apple #операционные системы #новые функции #ios / ipados #бета-версия
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