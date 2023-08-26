Об этом говорит очередной патент Apple

Компания Apple подала патентную заявку на систему анализа органов дыхания обладателей устройств этого производителя. Можно будет оценивать состояние лёгких и выявлять неполадки в их работе, которые могут указывать на заболевания вроде астмы.

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В заявке сказано, что пользователи с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и прочими заболеваниями дыхательных путей в процессе дыхания получают меньше воздуха. В таком случае обычно применяется дыхательный тест под названием спирометрия, но его нужно уметь правильно выполнять.

Apple хочет предложить отслеживать здоровье органов дыхания при помощи iPhone или Apple Watch. Например, может применяться оптический датчик iPhone, чтобы следить за движением грудной клетки при дыхании. Эти движения анализируются и делаются вывод о состоянии здоровья. Часы Apple Watch можно будет прикреплять на грудь при помощи наклейки. Здесь они также будут анализировать движение при дыхании.

Анализ состояния здоровья пользователей интересует многих производителей мобильных устройств, таких как смартфоны или смарт-часы. Часы Apple Watch уже умеют замерять значение VO2 max и уровень кислорода в крови. Анализ состояния органов дыхания может повысить спрос на эти устройства ещё больше.

Однако, поскольку речь идёт только о патентной заявке, до внедрения технологии в реальные продукты могут пройти годы, пишет Gizmochina.



