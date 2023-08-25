Согласно этому закону производители электронных устройств и бытовой техники с оптовой ценой от 50 до 99,99 долларов будут вынуждены предоставлять обслуживание и запасные части в течение как минимум трех лет с момента релиза. Этот срок увеличивается до семи лет для устройств с более высокими оптовыми ценами, даже если это превышает гарантию на само устройство.

В своей нынешней форме закон SB-244 делает исключения для запасных частей, которые больше не производятся производителем деталей. Законопроект также допускает исключение для мер безопасности и защиты от краж, поэтому, документация по замене датчика Face ID не доступна для клиентов, даже несмотря на то, что компания предоставляет возможность его замены.

реклама

Компания из Купертино действительно направила письмо в законодательный орган штата Калифорния в поддержку законопроекта. Письмо было опубликовано в Интернете, но впоследствии было удалено. Однако в заявлении для TechCrunch компания поддержала законопроект. Отдавая должное исключениям по мерам безопасности, Apple заявляет, что "поддерживает Закон Калифорнии о праве на ремонт, поэтому все калифорнийцы имеют еще больше доступа к ремонту, одновременно защищая свою безопасность, защищенность и конфиденциальность".

Документация Apple по ремонту включает четкие инструкции и схемы

Компания также заявляет, что "создает свои продукты, чтобы они прослужили долго, и если им когда-нибудь понадобится ремонт, у клиентов Apple будет растущий выбор безопасных и высококачественных вариантов ремонта". Это довольно забавно, поскольку в последнее время Apple жалуется на "неоригинальные" детали, полученные в результате ремонта сторонними организациями.

Тем не менее, в SR-244 есть дополнительные положения, которые могут отговорить людей от стороннего ремонта, вернув их в руки Apple. Неавторизованные сервисные центры должны будут предоставить клиентам письменное уведомление о своем неавторизованном статусе перед выполнением какого-либо ремонта. Поскольку сторонний ремонт по-прежнему может быть намного дешевле, чем ремонт, предоставляемый производителем, это может отпугнуть не слишком много клиентов. Однако это защищает потребителей, поскольку они будут проинформированы об этом факте.

24-дюймовый iMac можно повредить при вскрытии корпуса, но Apple поддерживает ваше право на его ремонт

Этот законопроект также может стать победой для клиентов во всем мире. Если Apple (или любой другой производитель) не заставит людей подтверждать свое место жительства в Калифорнии, любой продукт с оптовой стоимостью 100 долларов и более сможет получать документацию и детали в течение семи лет. Это может предотвратить попадание электронных отходов на свалки или в центры переработки и сэкономить деньги потребителей в долгосрочной перспективе.