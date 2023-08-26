Длившийся три квартала подряд спад завершён

Очередной отчёт фирмы TrendForce должен порадовать производителей оперативной памяти. Развитие технологии искусственного интеллекта и серверов для них повышает спрос на память, в результате чего её продажи должны начать приносить прибыль.

Больше всех выигрывает Nvidia со своими графическими процессорами для обучения моделей ИИ. Память при этом также нужна, такая как High Bandwidth Memory (HBM) и DDR5. Во втором квартале у производителей наблюдался заметный рост доходов.

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Рост спроса на серверы привёл к увеличению объёма поставок памяти HBM. Запасы памяти DDR5 для потребительских устройств также выросли. Доход производителей по итогам второго квартала составил $11,43 млрд, увеличившись на 20,4% по сравнению с первым кварталом. Это стало завершением длившегося на протяжении трёх кварталов подряд спада.

Samsung остаётся ведущим производителем с долей рынка 39,6%. Её доход вырос на 8,6% до $4,53 млрд. SK Hynix находится на втором месте с долей 30,1%, ростом на 48,9% до $3,44 млрд. Micron показала рост на 15,7% до $2,95 млрд.

Правда, операционная прибыль производителей пока остаётся отрицательной. У Samsung она выросла с -24% до -9%, у SK Hynix с -50% до -2%, у Micron с -55,4% до -36%.

Средняя цена продажи чипов осталось примерно прежней или выросла в случае с HBM. На третий квартал прогнозируется продолжение роста. Поставщики должны уменьшить объём производства, в результате чего перестанет падать стоимость, пишет Techspot.