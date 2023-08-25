Такое устройство ожидается к 2025 году

Инсайдер под ником Revegnus сообщает, что Samsung начнёт производство смартфонов со сворачиваемыми экранами к 2025 году. В этих устройствах Samsung продемонстрирует возможности новой технологии камер внутри экранов и безрамочный дизайн.

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Ещё в прошлом году на мероприятии K-Display южнокорейский производитель показал прототипы сворачиваемые экранов и продукты с названиями вроде Flex G и Flex S. На мероприятии SID Display Week в США в этом году компания показала сворачиваемую панель OLED с диагональю 12,4 дюйма. Она может разворачиваться от размера 49 мм до 254,4 мм, в пять раз.

Ранее сообщалось, что Samsung, LG и Apple совместно разрабатывают дисплей OLED без рамок. Также Apple подала патентную заявку на устройство со сворачиваемым экраном. Подобный дисплей она может применять в своих смартфонах, планшетах или ноутбуках. В частности, Macbook со складным экраном ожидается в 2026 году.





Ради достижения подобных целей Samsung Display и LG Display предстоит улучшить технологии тонкоплёночной инкапсуляции (TFE) и камеры под панелями (UPC). Также необходимо решить задачу хранения антенн в подобных устройствах, рассказывает Gizmochina.