Первый аппарат этой серии после годичного перерыва

Неоднократно появлялись слухи, согласно которым Samsung в недалёком будущем должна представить смартфон Galaxy S23 FE. Он должен прийти на смену выпущенному пару лет назад аппарату S21 FE. В прошлом году смартфон этой серии не появился из-за дефицита чипов. Быть может, ждать появления новой модели осталось совсем недолго.

Инсайдер Йогеш Брар в Twitter пишет, что Galaxy S23 FE будет представлен уже в сентябре. Ранее издание SamMobile говорило об анонсе в третьем квартале в некоторых странах и выходе на другие рынки чуть позже. Были сведения, что Samsung могла отменить Galaxy S23 FE, но они не подтверждаются.

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Были также названы некоторые вероятные характеристики смартфона. Среди них экран Dynamic AMOLED размером 6,4 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. В разных странах могут применяться процессоры Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Ранее говорилось об объёме оперативной памяти 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.

Сзади могут быть три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 8 Мп и телеобъектив 12 Мп. Разрешение передней камеры должно составить 10 Мп. Батарея будет с ёмкостью 4500 мАч, а мощность зарядки 25 Вт. Должна быть и беспроводная зарядка, хотя мощность не называется. Установлена система Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Как обычно у Samsung, Android будет обновляться на протяжении четырёх лет, а ещё на год больше будут приходить обновления безопасности, пишет xda-developers.