Стандартные версии iPhone 15 будут довольствоваться USB 2.0

В этом году в айфонах состоится долгожданный перевод с проприетарного разъёма Lightning на повсеместно распространённый USB-C. Однако, может оказаться, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus не увидят увеличения скорости передачи данных.

У этих аппаратов кабель будут поддерживать только стандарт USB 2.0, где теоретическая скорость передачи данных не превышает 480 МБ/с, как и у Lightning. Мощность зарядки также будет максимум 20 Вт.

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Модели iPhone 15 Pro получат поддержку интерфейса USB 3.2 или Thunderbolt 3, что означает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Это позволит значительно быстрее передавать крупные файлы через проводное подключение.

В комплект поставки всех iPhone 15 будет входить толстый и прочный кабель зарядки USB-C, в полтора раза длиннее по сравнению с кабелем Lightning в нынешних моделях. Цвет кабеля будет соответствовать цвету корпуса устройства.

Предположительно, кабелю зарядки не нужен будет сертификат Made for iPhone (MFI). Apple не будет искусственно ограничивать скорость передачи данных, сообщает Gizmochina.