Устройство придёт на смену стоившему $200 Moto G53 5G

Среди недорогих смартфонов не так просто найти модель с хорошей камерой. Снижая цены, производители должны сокращать возможности предлагаемых устройств, и камеры часто приносят в жертву в числе первых. Если вы хотите получить устройство с хорошими фотографическими возможностями, стоимость Pixel 7a составляет около $500 в США и 57000 руб в России, что очень многим не по карману. Выходящий в ближайшее время смартфон Motorola Moto G54 5G может оказаться значительно доступнее по цене. Его изображениями поделился инсайдер Эван Бласс.

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У аппарата две камеры сзади, основной из которых является камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Она умеет объединять четыре пикселя в один, на что указывает надпись Quad Pixel.

Известно о наличии аккумулятора ёмкостью 5640 мАч и зарядного устройства TurboPower мощностью 20 Вт. Кодовое имя аппарата cancun5g, у него есть поддержка NFC и сетей 5G. Также имеется возможность установить карту памяти microSD.

Может быть установлен экран размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Ожидается разрешение передней камеры 16 Мп. Одна из конфигураций может быть 8/256 ГБ. Сбоку на корпусе должен находиться сканер отпечатка пальцев. Ожидаются четыре цветовых варианта, два из которых будут синими расцветками.

Судя по количеству информации, аппарат может быть представлен уже очень скоро, пишет Androidauthority.