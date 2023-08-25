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Стал известен дизайн задней стороны смартфона Realme GT 5 с меняющей цвет полосой
Будет поддержка оптической стабилизации изображения

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Бренд Realme 28 августа анонсирует в Китае свой очередной смартфон под названием GT 5. Его характеристики неоднократно упоминались на платформе Weibo. Теперь производитель поделился изображением этого устройства, показав внешний вид задней панели.

Realme совместно с компанией BYD Electronics разработала для этого устройства изогнутое стекло под названием Miracle Glass. Задняя сторона получила прямоугольный модуль чёрного цвета наверху. Также здесь есть два кольца, где находятся одна и две камеры. Поддерживается оптическая стабилизация изображения и фазовый автофокус. Текст f/1.8G 24mm указывает на характеристики по меньшей мере одной из камер.

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Также здесь есть логотип Snapdragon, что намекает на использование флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. На видео демонстрировались светодиодные прямоугольные полосы с возможностью менять цвет. По крайней мере одним из цветовых вариантов устройства будет Flowing Silver Mirror.

Ранее сообщалось, что объём оперативной памяти будет достигать 24 ГБ, хранилище 1 ТБ. Ещё будет чип дисплея X7 для повышения качества картинки, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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