Он позволит играть на смартфонах в транслируемые из облака игры

Компания Razer является известным производителем игровых аксессуаров. Очередным её предложением становится мобильный игровой контроллер Kishi V2 Xbox Edition, который может быть полезен обладателям Android-устройств и iPhone.

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Интеграция Kishi V2 с Xbox Game Pass обеспечивает поддержку сотен игр при помощи трансляций из облака. Контроллер запрограммирован на тактильную обратную связь с главными играми под Xbox. Производитель предлагает оптимизацию с целью увеличения точности ввода, улучшенную экономику, выраженные триггеры и ощущение мягкости. Это должно дать возможность комфортно играть в течение более длительного времени.

Контроллер теперь становится более универсальным, тогда как прежде модель Kishi V2 Pro работала только с портативным устройством Razer Edge, пишет Gizmochina.