Портативная игровая консоль Razer Edge представляет собой небольшой планшет Android со съемным игровым контроллером

Портативная игровая консоль Razer Edge представляет собой небольшой планшет Android со съемным игровым контроллером. Хотя Razer позиционирует Edge как устройство для потоковой передачи игр из облака, его характеристики лучше, чем у большинства продуктов в этой категории, а также оно должно поддерживать большинство нативных игр для Android или классических консольных игр (через эмуляцию).

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Razer представила консоль прошлой осенью и объявила ранее в этом месяце, что она будет доступна с 26 января. Теперь вы можете предварительно заказать модель только с Wi-Fi у Razer или купить модель 5G у Verizon.

Razer взимает 400 долларов за модель только с Wi-Fi и заявляет, что ее поставки должны начаться 8 февраля 2023 года. Люди, желающие приобрести модель с поддержкой сети 5G от Verizon, могут либо заплатить 600 долларов за покупку Razer Edge 5G напрямую, либо тратить 10 долларов в месяц в течение 36 месяцев… но для того, чтобы получить эту цену, вам также нужно будет платить 10 долларов в месяц за добавление устройства в свой тарифный план беспроводной связи.

Версии Razer Edge оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой 144 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 (который в основном представляет собой переименованный Snapdragon 888), 8 ГБ памяти LPDDR5, 128 ГБ хранилища UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Съемный контроллер представляет собой Razer Kishi v2 Pro, который похож, но не идентичен Razer Kishi v2. Причем он продается за 100 долларов, поэтому теоретически вы можете сделать свою собственную консоль, похожую на Razer Edge, взяв контроллер и используя его с существующим смартфоном.

Но Razer сообщает, что Edge предлагает несколько ключевых преимуществ по сравнению с большинством телефонов. Во-первых, у него есть вентилятор для активного охлаждения, что должно привести к повышению производительности во время длительных игровых сессий. Во-вторых, контроллер Kishi v2 Pro имеет несколько функций, которых нет в не-Pro версии, включая тактильную обратную связь и сквозной аудиопорт 3,5 мм. На данный момент контроллер доступен только для клиентов, купивших Razer Edge.

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И одно из ключевых преимуществ использования специального устройства для игр заключается в том, что это не ваш телефон. Вы не пропустите важные телефонные звонки, текстовые сообщения или другие уведомления, если батарея Razer Edge разрядится. А поскольку Edge разработан как игровое устройство, он предлагает больше возможностей, не отвлекающих внимание, чем ваш телефон, на котором, вероятно, были десятки приложений.