Для этого достаточно будет ввести запись

Messenger WhatsApp становится очередным приложением, где будет применяться генеративный ИИ. С его помощью пользователи смогут создавать стикеры и обмениваться ими в чатах. Сейчас WhatsApp тестирует данную возможность среди ограниченного числа обладателей бета-версии приложения на Android.

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В приложении на вкладке стикеров появилась кнопка «Создать». При её нажатии открывается экран, куда можно ввести предложение, на основе которого ИИ создаст стикер. После этого этим стикером можно пользоваться в переписке.

Пользователи смогут сообщать, если им будут присылать нецензурные и тому подобные неуместные стикеры. У созданных ИИ стикеров будет уникальный внешний вид, благодаря которому сразу можно будет узнать об их происхождении.

Это может быть приятное новшество для тех, кто не умеет редактировать изображения. Благодаря искусственному интеллекту они всё равно смогут выразить свои эмоции и творческие порывы, пишет Androidauthority.