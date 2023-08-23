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Minisforum показала мини-ПК с процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D и внешним подключением видеокарт
Новинка от Minisforum позволяет создать мощнейшую игровую систему, используя любую современную видеокарту вплоть до RTX 4090

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 Хотя выпущенный вчера процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D с поддержкой технологи 3D V-Cache позиционируется как самый производительный в мире чип для игровых ноутбуков, он является одним из самых производительных процессоров для игр в целом. Это делает новинку идеальным кандидатом на роль компактных игровых ПК. Компания Minisforum, не теряя времени, объявила о планах использовать новый процессор для своего будущего 6-литрового игрового ПК.

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 Minisforum называет свою будущую систему Project DRFXI, чтобы подчеркнуть ее отношение к Dragon Range, и, как сообщает VideoCardz, это один из первых настольных компьютеров компании в малом форм-факторе (SFF) с материнской платой Mini-ITX. ПК может работать с процессорами с расчетной тепловой мощностью (TDP) до 100 Вт, чего достаточно для работы с новым 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D. Компания планирует использовать низкопрофильную систему воздушного охлаждения процессора, хотя пока можно только гадать, сможет ли она поддерживать работу процессора на пиковых частотах в течение длительного времени.

 Система имеет два слота для модулей памяти DDR5 и два слота M.2 для твердотельных накопителей. Кроме того, мини-ПК будет оснащен интерфейсами Wi-Fi, GbE, USB (Type-A и Type-C), аудиоразъемами.

 Одной из интересных особенностей DRFXI от Minisforum является поддержка настольных видеокарт любой длины и высоты, что обеспечивает большую гибкость для пользователей. Однако есть одна загвоздка: графическую плату необходимо устанавливать сверху системы, вне корпуса. Это не выглядит особенно эстетично, но, по крайней мере, предоставляет множество возможностей и даже поддержку будущих видеокарт PCIe 5.0 x16. Все, что нужно пользователю, это достаточно мощный блок питания, который позволит использовать даже самую мощную на сегодняшний день потребительскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090.

 Minisforum не раскрывает конкретных планов относительно того, когда она выпустит свой проект DRFXI, и нет ориентировочной цены данного мини-ПК. Учитывая уникальный дизайн, высокопроизводительный процессор и поддержку самых больших видеокарт, он ориентирован на требовательных геймеров, а значит ожидать широкой доступности новинки не стоит.

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Источник: tomshardware.com
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