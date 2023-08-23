В том числе это относится к программе Paint

В ближайшее время ряд предустановленных в системе Windows 11 приложений могут получить поддержку алгоритмов искусственного интеллекта. Среди прочего здесь будет реализовано генеративное создание изображений.

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В Windows 11 уже ожидается появление ассистента Copilot на основе ИИ, запланированное на осень. Также искусственный интеллект должен появиться в приложениях вроде Фотографии, Ножницы и Paint.

В последнем случае пользователи смогут попросить программу создать рисунок на основе устного описания. Для этого будет применяться технология Bing Image Creator.

В приложении Ножницы возможности ИИ будут дополнены оптическим распознаванием символов (OCR). Это позволит различать текст на снимках экрана, который можно будет копировать и вставлять. Такое распознавание будет и в приложении Камера, распознавая текст на фотографиях.

Как и на мобильных устройствах, в приложении Фотографии искусственный интеллект будет распознавать на снимках людей и объекты, позволяя вырезать их и вставлять в другие изображения.

В 2017 году Microsoft собиралась убрать приложение Paint из системы Windows 10 и разместить его в магазине Microsoft Store. На его место поставили более современную программу Paint 3D, но недовольство пользователей заставило Microsoft передумать.

Именно Microsoft больше других пользуется чат-ботом ChatGPT, вложив миллиарды в создавшую его компанию OpenAI. Это программное обеспечение применяется в браузере Edge и Bing Chat на панели задач Windows 11, пишет Techspot.