До конца года они должны быть у всех пользователей, для чего пришлось переработать всё приложение

Компания Meta* непрерывно расширяет возможности шифрования в приложении Messenger. В настоящее время шифрование сообщений доступно миллионам пользователей сервиса, о чём компания сообщила в своём анонсе. Сквозное шифрование впервые было представлено здесь год назад, а до конца нынешнего года оно будет у всех пользователей по умолчанию. Разработчики рассказали, что пришлось сделать ради достижения этой цели, назвав внедрение шифрования крайне сложной инженерной задачей.

Применяется защита от прослушивания и перехвата данных на основе криптографии с открытым ключом. В результате доступ к переписке не может получить абсолютно никто. История сообщений также зашифрована. Ранее сквозное шифрование появилось в мессенджере WhatsApp.

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Ради внедрения шифрования в Messenger разработчикам пришлось перейти на другую серверную архитектуру и переписать код для работы на разных устройствах. Сейчас ведётся тестирование восстановления зашифрованной переписки на устройствах. Для этого потребуется использовать пин-код или генерировать код. Ещё рассматривается возможность сохранения переписки в облачных хранилищах вроде iCloud. В Instagram же сквозное шифрование должно быть окончательно внедрено уже в этом году, пишет Engadget.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»