Лимит мощности у него выше, чем у APU для традиционных настольных ПК

Известная своими портативными компьютерами компаниями Minisforum анонсировала очередное устройство UM790 XTX. Этот компьютер работает на процессоре AMD Ryzen 7040 с повышенным TDP в 70 Вт.

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Оригинальная модель UM790 Pro работает с TDP 54 Вт и возможностью увеличить это значение до 65 Вт, предлагая процессоры вплоть до Ryzen 9 7940HS. Конкурирующая модель Beelink GTR7 Pro тоже основана на этом APU, но с TDP изначально 65 Вт. Теперь Minisforum превосходит это значение.

Отличительной чертой новинки является наличие коннектора Oculink с пропускной способностью больше, чем у Thunderbolt 3/4. Через него можно подключить внешнюю видеокарту и превратить портативный компьютер в игровой.

Minisforum пока не предлагает собственных подобных видеокарт, но другие производители уже представили свои варианты. Например, компания GPD выпустила карту на основе Radeon RX 7600M XT, пишет Videocardz.