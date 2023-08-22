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OnePlus 12 получит 24 ГБ памяти и зарядку 100 Вт
Появление этого смартфона ожидается в начале следующего года

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В следующем году ожидается появление флагманского смартфона OnePlus 12. Информации о его возможных характеристиках становится всё больше. Известный инсайдер Digital Chat Station пишет об объёме оперативной памяти 16 и 24 ГБ. Последнее значение постепенно становится всё более распространённым на аппаратах китайских производителей. Для сравнения, OnePlus 11 имеет от 8 ГБ до 16 ГБ памяти. Однако, недавно был представлен OnePlus Ace 2 Pro с объёмом памяти 24 ГБ.

Ёмкость батареи будущего устройства составит 5400 мАч, мощность зарядки 100 Вт, а беспроводной зарядки 50 Вт. Об этом сообщают сразу три источника, так что это достаточно достоверная информация.

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Сзади ожидается наличие трёх камер, основная из которых получит разрешение 50 Мп. Такое же разрешение будет у сверхширокоугольной камеры, а телеобъектив-перископ обладает разрешением 64 Мп при наличии 3-кратного оптического зума.

Используется дисплей AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Будет защита от воды и пыли IP, хотя конкретный рейтинг не называется. OnePlus 11 обладает защитой IP64 вместо более продвинутой IP68, пишет Phonearena.

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#смартфоны #oneplus
Источник: phonearena.com
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