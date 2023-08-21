Компания считает, что 40% персонала придётся сесть за парту

Генеративный искусственный интеллект уже оказывает влияние на мир и будет оказывать его ещё сильнее. Компания IBM считает, что 40% работников по всему миру должны будут повышать квалификацию, чтобы не быть уволенными.

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Компания провела опрос 3000 руководителей в 28 странах и 21000 сотрудников в 21 стране. Руководители полагают, что 40% сотрудников, или 1,4 млрд человек, из-за автоматизации и генеративного ИИ должны повышать квалификацию. Речь идёт о сотрудниках всех уровней, в первую очередь начального. 77% руководителей уверены, что на этих позициях эффект генеративного ИИ уже виден и он будет проявляться всё сильнее.

Генеративный ИИ может затронуть 300 млн рабочих мест во всех странах, но это не означает, что столько сотрудников будут уволены. Сумевшие увеличить квалификацию должны не только сохранить работу, но и выполнять её лучше, при этом больше зарабатывая. IBM полагает, что ИИ не заменит людей, зато освоившие ИИ заменят тех, кто этого не сделал. Сама IBM в числе первых перестала нанимать людей на виды деятельности, которые способен выполнять ИИ.

Тем временем, сами сотрудники не слишком уверены в своём безоблачном будущем. Из-за стресса и беспокойства по поводу вероятной потери работы 80% сотрудников в технических сферах употребляют лекарства, а заодно и алкоголь, пишет Techspot.